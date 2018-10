Wijnegemse burgemeester Ivo Wynants (N-VA) wil coalitie met Durf verderzetten

De N-VA van huidig burgemeester Ivo Wynants is de grote winnaar van de verkiezingen in Wijnegem. Wynants haalde 32,8 procent, dat is bijna 3 procent meer dan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. De burgemeester wil de huidige coalitie verderzetten met Durf. De partij Durf! blijft de tweede partij en verliest 2 procent tegenover 2012. Vlaams Belang doet er 5 procent bij en wordt de derde partij in Wijnegem. Sp.a verdwijnt uit de Wijnegemse gemeenteraad.





N-VA: 32,8 procent

Volkspartij Durf!: 18,9 procent

Vlaams Belang: 15,8 procent

CD&V: 11,5 procent

Groen: 10,4 procent

Open VLD: 5,8 procent

Sp.a: 4,8 procent