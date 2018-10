De Windmakers vliegen er in!

Op woensdag 24 oktober komen de Windmakers voor de eerste keer samen in het Suske en Wiske - Kindermuseum. De Windmakers is een gezamenlijk Kalmthouts initiatief van verschillende instanties dat kans- en taalarme kinderen wil motiveren en integreren door op een leuke manier met taal bezig te zijn.

Dit schooljaar gaat een groep kinderen op bezoek bij de acht verschillende Kalmthoutse partners. Onder begeleiding van deskundige educatoren doen ze diverse activiteiten en werken ze toe naar een expomoment in de zomer van 2019.

De eerste workshop vindt deze woensdag plaats in het Suske en Wiske – Kindermuseum. Het Kindermuseum, dat een jaar lang gesloten is wegens verbouwingen, zet voor de Windmakers de deuren open. De Windmakers gaan die dag aan de slag met Striptaal. Ze maken een fotostrip en spelen zo zelf de hoofdrol in een zelfverzonnen beeldverhaal.

De volgende workshops staan ook al gepland. Op 14 november bezoeken de Windmakers de Tekenacademie St Lucas/Pigment voor een workshop beeldende kunst. Op 22 december worden ze ontvangen door de Gezinsbond voor een kookworkshop en op 26 januari gaan de kinderen spelen met computerprogramma’s in de Bibliotheek van Kalmthout.

De Windmakers is een initiatief van het Suske en Wiske - Kindermuseum, het OCMW, de lokale bibliotheek, het Arboretum, de Gezinsbond, jeugdatelier Prikkebeen, de Vroente en tekenacademie St Lucas/Pigment. De naam komt van de gelijknamige strip die verscheen in 1960. In dit avontuur gaan Suske en Wiske op jeugdkamp met hun penvrienden van over de hele wereld onder het motto ‘Vrede door Vriendschap’

(bericht en foto : © Provincie Antwerpen)