De Wurger van Linkeroever is overleden

Seriemoordenaar en verkrachter Michel Bellen (74), bekend als de Wurger van Linkeroever, is afgelopen nacht overleden in de psychiatrische instelling van Bierbeek. Dat is aan de redactie van Gazet van Antwerpen bevestigd. Experts beschouwen hem als de eerste echte seriemoordenaar die in ons land heeft toegeslagen.

Bellen was 19 jaar toen hij in december 1964 andermaal probeerde om een vrouw aan te randen. Het slachtoffer, een 21-jarige vrouw, bekocht het met de dood. Enkele weken later sloeg hij opnieuw toe: hij verkrachtte en doodde een 37-jarige vrouw. Omdat de feiten op Linkoeroever plaatsgrepen, werd de dader de Wurger van Linkeroever genoemd.

In 1982 - Bellen had op dat moment zeventien jaar van zijn levenslange celstraf uitgezeten - kwam hij voorwaardelijk vrij. Enkele weken later vergreep Bellen zich aan een 27-jarige verpleegster. Het zou zijn derde en laatste moord worden. Bellen werd in 1984 geïnterneerd. Hij zat jarenlang in de gevangenis van Turnhout. In 2019 werd hij door de commissie ter bescherming van de maatschappij geplaatst in de psychiatrische instelling van Bierbeek. Daar stierf hij afgelopen nacht aan hartfalen.

(archieffoto © Belga)