'Het Grote Bevrijdingsfeest' van TAGMAG, het grootste online mediaplatform voor jongeren uit Vlaanderen, en Route du Soleil, de grootste organisator voor jongerenreizen in België, zal plaatsvinden op 30 juli. Dat melden de organisatoren dinsdag na het Overlegcomité. 'Na het verlossende nieuws van het laatste Overlegcomité is de kogel definitief door de kerk en kunnen we met veel knaldrang bevestigen dat het Grote Bevrijdingsfeest plaatsvindt op 30 juli', klinkt het. De locatie van het evenement is nog niet bekendgemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling het feest te organiseren eind juni, maar dat bleek 'nipt iets te ambitieus'. 'Vrijdag 30 juli wordt de allereerste dag in ons land waarop we opnieuw zorgeloos met duizenden mensen tegelijk zonder mondmasker en zonder social distancing zullen kunnen feesten, dansen en knuffelen met elkaar', klinkt het in een persbericht. 'Op die datum zal ook iedereen de kans gekregen hebben om zich te vaccineren en zullen de infectiecijfers naar alle waarschijnlijkheid op een extreem laag pitje staan.' Volgens de organisatoren zou het perspectief iedereen nog een allerlaatste keer moeten overtuigen om zich aan de maatregelen te houden. Bij de lancering van het evenement waren de eerste 4.000 tickets onmiddellijk uitverkocht. Woensdagavond om 20.00 uur gaan de allerlaatste 1.000 tickets in de verkoop. 'Strooit corona alsnog roet in het eten, dan zullen alle tickethouders hun geld teruggestort krijgen', klinkt het nog. Opvallend, de drijvende kracht achter het evenement is Tom Van Damme, de zoon van professor en vaccinoloog Pierre Van Damme.