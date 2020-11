De zorghelden werken enkel nog in de ziekenhuizen

Ida Verleyen, Algemeen directeur GZA Zorg en Wonen, reageert in deze open brief verbolgen op de discriminatie van het personeel in de woonzorgcentra. Naar aanleiding van de aanmoedigingspremie die de federale overheid bekendmaakt, blijft de Vlaamse overheid oorverdovend stil. En de zorgmedewerker van de Vlaamse woonzorgcentra in de kou staan.

Ook de negatieve berichtgeving naar aanleiding van het rapport van Amnesty International toont aan dat de woonzorgcentra steeds kop van jut zijn.

Lees hieronder de volledige open brie van Ida Verleyen

De ouderenzorg is letterlijk verslagen. Er volgen opvallend weinig reacties op het bericht van minister

Vandenbroucke die het voorbije weekend een aanmoedigingspremie beloofde voor de federale

zorgverlener. De meeste directeurs van woonzorgcentra zijn wellicht te boos of te moe om nog te

reageren.

Nochtans zijn de medewerkers in de ouderenzorg cruciaal in het bestrijden van Covid-19. Ze moeten de

verhoogde zorgvraag opvangen, zorgen voor het sociaal en mentaal welbevinden van bewoners, families

steunen en inspringen voor de vele zieke collega’s. Zolang hiertegenover een duidelijke waardering vanuit

de samenleving en de bevoegde overheden staat, is er een kans dat dit zal lukken.

Helaas worden we opnieuw geconfronteerd met de verdeeldheid in België die ook tijdens de eerste

coronagolf duidelijk voor problemen zorgde. We zijn allemaal zorgmedewerkers, maar voor de politiek en

de publieke opinie werken de zorghelden vandaag alleen nog in de ziekenhuizen. Het beleid dreigt op dit

moment letterlijk mensen onderuit te halen. Waar blijven de structurele veranderingen en

toekomstperspectieven?

De voorbije dagen werd er bijna victorie gekraaid omdat de federale overheid 200 miljoen extra uittrekt omhet zorgpersoneel een blijk van waardering te geven. Een mooie eindejaarspremie voor onze zorghelden, bovenop de fondsen die deze zomer werden aangekondigd. Ruim 400 miljoen van het

Zorgpersoneelsfonds voor 2020 en de bestendiging van maar liefst 600 miljoen in een nieuw federaal,

historisch akkoord. Consumptiecheques, aanwerving van extra medewerkers, substantiële

loonsverhoging, verbetering van de werkomstandigheden … de zorgsector zit zowaar in de lift!

Vergeef me het cynisme, maar ik ben kwaad. Want van deze federale maatregelen zien de

zorgmedewerkers van de woonzorgcentra niets! Geen extra premies, geen nieuwe collega’s, geen

structurele verbeteringen. We worden eenvoudigweg vergeten. Bijna 100.000 medewerkers die sinds

2014 onder Vlaamse bevoegdheid vallen, genieten niét van deze hele goednieuwsshow.

De Vlaamse regering gaf de afgelopen maanden te kennen dat ze alles wilden inzetten op een nieuw

sociaal akkoord, het zogenaamde VIA6. Resultaat op heden? De onderhandelingen zijn vastgelopen.

Terwijl de crisis hard toeslaat in de woonzorgcentra. Getuige daarvan het opvallend rapport van Amnesty

International dat spreekt over een schending van de mensenrechten. De praktijk van sociale isolatie,

gebrek aan hygiëne, ondervoeding … worden bijna als kenmerkend voor de sector aanvaard.

Amnesty International geeft namelijk ook aan dat zij mee ijveren voor een duidelijk signaal en sterk

akkoord voor onze Vlaamse woonzorgcentra. Ik hoop dat vooral dit blijft hangen.

Uiteraard gaat het soms erg fout, maar mag er alstublieft nog nuance zijn? GZA Zorg en Wonen en vele

andere woonzorgcentra doen er werkelijk alles aan om zulke extreme situaties te voorkomen. Wat wel

zeker is, is dat bij een gebrek aan middelen met in de eerste plaats een tekort aan voldoende

gemotiveerd zorgpersoneel, de kwaliteit van zorg in het gedrang komt.

Laat dit nu net de bekommernis zijn van de voorbije jaren. De noodkreten uit de sector waren ook vóór

corona zeer duidelijk. Hoe krijgen we deze situatie weer recht en wat doet dit met de medewerkers die

momenteel het beste van zichzelf hebben gegeven?

Vlaamse regering: neem uw verantwoordelijkheid! Vlaamse pers: herleid de negatieve verhalen niet tot

gangbare praktijken. U draagt een verpletterende verantwoordelijkheid in de publieke opinie over

ouderenzorg.

Lieve medemens, kom eens langs wanneer het terug kan en vorm u een juist beeld van onze sector. Als

we onze medewerkers een betere waardering kunnen geven, zullen er vernieuwingen en verbeteringen

mogelijk worden. Ideeën te over! Laten we constructief en samen werken voor de ouderen van vandaag,

en die van morgen.

Bezorgde groet

Ida Verleyen, Algemeen directeur GZA Zorg en Wonen

16 november 2020

(foto @ZORG magazine)