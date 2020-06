In tegenstelling tot wat u misschien zou verwachten, hebben ze bij Tomorrowland niet stil gezeten. Het festival in Boom is uiteraard afgelast. Maar de organisatie heeft de afgelopen maanden gebouwd aan een virtueel Tomorrowland, een digitaal festival. Op 25 en 26 juli zal dat voor één weekend toegankelijk zijn voor de hele planeet. Onder de toepasselijke naam Around The World.