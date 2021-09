Dealer probeert drugs te verkopen aan politiemannen

De wijkteams van de regio Oost (Deurne, Borgerhout extra muros en de Groenenhoek) organiseerden op zondag een gerichte actie tegen overlast en sluikstorters. 3 personen werden op heterdaad betrapt. Ze krijgen een boete en moesten hun afval meteen oproepen. Er werden ook 23 verkeersovertredingen beboet.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk maakte 4 pv's op voor sluikstorters. Een andere persoon bleek geseind voor verhoor en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een andere man probeerde cannabis te verkopen aan politiemannen in burger. Dat lukte niet.

Het wijkteam van Borgerhout controleerde samen met de arbeidsinspectie enkele handelszaken. In één zaak werd een zwartwerker betrapt die bovendien illegaal in ons land bleek te verblijven. In een andere zaak was niemand aanwezig, zelfs geen werknemer of uitbater. De zaak werd door de politie gesloten.