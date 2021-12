Dealer probeert via daken te vluchten voor politie

De Antwerpse lokale politie heeft dit weekend verschillende dealers betrapt en opgepakt. Een van de verdachten probeerde via de daken van aanpalende woningen te ontkomen, maar kon alsnog worden gevat. Op de Boomsesteenweg in Wilrijk trof de politie ook een cannabisplantage aan. De over de daken vluchtende verdachte bevond zich in een huis in de Lange Stuivenbergstraat waar de politie binnenviel na een tip over drugsdeals. Een vermoedelijke klant was er binnengestapt en kwam buiten met een hoeveelheid cocaïne en heroïne. De gevluchte verdachte had heel wat cash geld meegenomen. In de woning zelf werd nog een tweede man opgepakt.

In de Korte Zavelstraat werd een andere vermoedelijke dealer betrapt nadat hij net hasj had verkocht. Hij had ook 10 dosissen cocaïne in zijn bilspleet verstopt en had zowat 1.000 euro cash op zak. Aan de Boomsesteenweg trof de politie bij een huiszoeking in een drugsdossier een cannabisplantage en 2 kilo cannabis aan. De speurders namen ook 3.100 euro cash in beslag. De twee aanwezigen werden opgepakt.

In de Brederodestraat werd een 15-jarige jongen betrapt nadat hij in een woning verkoopshoeveelheden cannabis had gekocht. Binnen pakte de politie twee andere verdachten op. In diezelfde straat werd ook nog een cannabisdealer op een step betrapt. Tot slot leidde het volgen van een wagen waarvan de eigenaar gekend was voor drugsfeiten tot het betrappen van een cocaïnedeal in Hove en van een andere verdachte tot een soortgelijke betrapping in Wommelgem.