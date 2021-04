Dealer probeert wapen van politieman af te pakken

Woensdag parkeerde een auto zich in de Limburgstraat. De wagen viel op omdat de inzittenden kenmerken vertoonden van druggebruik. Het drugsondersteuningsteam (DOT) wilde de wagen even in de gaten houden, maar al meteen stapte iemand achterin in het voertuig. De politie vermoedde dat er iets uitgewisseld werd. Al gauw stapte de man weer uit en ging te voet verder.

Zowel de vermoedelijke verkoper als de inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De vermoedelijke dealer was opvallend weerspannig. Hij wilde naar het dienstwapen van een van de inspecteurs grijpen. In de strijd om dat te vermijden en om de verdachte te arresteren, raakte de politieman gewond en kan al zeker een week niet meer aan de slag.

De vermoedelijke dealer blijkt illegaal in het land te verblijven. Hij had cash geld op zak, heroïne en twee mobiele telefoons. Het bezwarend materiaal is in beslag genomen. De man van 27 jaar werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid.