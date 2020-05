Dealer van 72 loopt tegen de lamp

Een ploeg van de verkeerspolitie controleerde vrijdag een voertuig waarvan de keuring vervallen was. Tijdens de controle merkten ze dat de bestuurder (72) van het voertuig in het bezit was van een verdachte hoeveelheid cannabis. De informatie werd doorgegeven aan het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum, dat de zaak verder onderzocht. Het adres van de verdachte werd achterhaald, waarna een huiszoeking werd georganiseerd. Er werd in de woning en in het voertuig van de man uiteindelijk 212 gram hasj, 134 gram cannabis en ruim 12 500 euro cash aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte werd voorgeleid.