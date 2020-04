Dealers verstoppen zaken in hun onderbroek

Het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid merkte maandagavond een jongeman onder het viaduct van de Boomsesteenweg. De man nam plaats aan een bushalte, maakte kort contact met een tweede persoon en stapte dan de bus op. Omdat er aanwijzingen waren dat er een drugsdeal had plaatsgevonden, werden beide personen gecontroleerd.

De man die was weggewandeld gaf toe dat hij net cannabis had aangekocht. De tweede man werd ter hoogte van de Bist van de bus gehaald. Hij haalde uit naar een inspecteur en probeerde te voet te vluchten, maar werd in de Kerkelei gevat en gearresteerd. Hij had 40 gram cannabis op zak. Tijdens de fouille werd in zijn onderbroek maar liefst 1 105 euro cash aangetroffen. De man van 18 wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum merkte dan weer een zenuwachtige man op in de Walvisstraat. De man maakte kort contact met twee andere personen en verliet dan de plaats. De twee mannen moesten erkennen dat ze net drugs hadden aangekocht, de derde bleek in het bezit van cash geld en cannabis. Tijdens de fouille merkten de inspecteurs op dat de verdachte een gat had gemaakt in zijn onderbroek om zijn drugs eenvoudig te kunnen verstoppen. Na een huiszoeking werd in totaal 50 gram cannabis en 981 euro cash in beslag genomen. De 21-jarige werd voorgeleid.

(foto Pixabay)