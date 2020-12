Dealers vluchten weg voor politie

Bij een actie rond drugs heeft het Wijkondersteuningsteam van de regio Oost gisteren twee verdachten gearresteerd voor handel in verdovende middelen.

Ze merkten op de parking van het Rivierenhof iemand op die druk bezig was op zijn gsm. Wat later maakte hij contact met iemand anders en samen wandelden ze naar een derde persoon. De drie wisselden heimelijk een en ander uit wat wees op een straatdeal. Toen de politie het trio wilde controleren, sloegen twee personen op de vlucht. Elk in een andere richting. De man die het park in liep, kon snel gevat worden. Tijdens zijn vlucht gooide hij zijn gsm en meerdere dosissen heroïne en cocaïne weg. Behulpzame omstaanders zorgden ervoor dat de gsm gerecupereerd kon worden.

De tweede verdachte was met zijn fiets weg geraakt en probeerde zich daarna te verstoppen in een appartementsgebouw. Maar ook hij kon door het WOT gevat worden en had heroïne op zak. De druggebruiker, die als allereerste in beeld kwam, bleef alleen achter en verleende zijn medewerking aan de politie. De drie zijn meegenomen naar het kantoor voor verder onderzoek. Een van de twee mannen die op de vlucht was geslagen, verbleef illegaal in het land en is vermoedelijk een 'bovendealer'. De twee (27 en 49 jaar) worden voor de onderzoeksrechter geleid.

(foto © Belga)