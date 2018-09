Debat over 't stad: verkiezingsdebat rond milieu en wonen

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen organiseren Milieuraad Mortsel, Adviesraad wonen en GECORO een verkiezingsdebat rond de thema's milieu en wonen.

Op vrijdag 14 september gaan Arnt Kennis (CD&V), Michiel Hubeau (Groen), Naranjo Decamps (Mortsel leeft!), Erik Broeckx (N-VA), Livia Moreau (Open VLD), Steve D'Hulster (sp.a), Mark Schampaert (Vlaams Belang) en Ward Coenegrachts (PvdA) met elkaar in debat. Moderator van dienst is Marc Van Looverbosch, politiek journalist bij de VRT en Mortselaar.

Verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen:

hoger bouwen, kleiner wonen - energiezuinige en klimaatvriendelijke stad - een groene stad - een aantrekkelijke winkelas - minder verkeersdrukte, meer veiligheid

De debatavond is interactief opgevat: via SMS kan het publiek tijdens het debat ingrijpen. Na de debatten krijgen de politici de kans om de aanwezigen in één minuut te overtuigen van hun gelijk.

Het debat zal doorgaan in zaal 't Parkske, Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel en gaat van start om 20u.

(Bericht en foto : Milieuraad Mortsel)