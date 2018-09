Debattle: Jongeren leggen lokale politici het vuur aan de schenen

Amper 23 procent, of minder dan een kwart, van alle lijsttrekkers in onze regio is een vrouw. En dat is verrassend, want op de lijsten moeten evenveel vrouwen als mannen staan. Er zijn dit keer zelfs minder vrouwen als lijsttrekker dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden. In Boom, Boechout, Brasschaat, Edegem, Essen, Lint en Niel staat er zelfs bij geen enkele partij een vrouw bovenaan. In Hemiksem en Kapellen daarentegen zijn de helft van de lijsttrekkers vrouwen. Maar toch blijft het weinig.