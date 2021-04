Debuutmusical in Studio Zuid krijgt verrassende hoofdcast

Dat producent Music Hall in september 2021 Studio Zuid - de nieuwe naam van de tegen dan compleet vernieuwde Zuiderkroon - opent met de op meerdere manieren heerlijke diner show van de hitmusical 'The Bodyguard' was reeds bekend. Wie er o.a. in de voetsporen mag treden van de betreurde Whitney Houston en levende Hollywoodlegende Kevin Costner, die in de originele blockbuster de rollen van superster Rachel Marron en haar bodyguard Frank Farmer onsterfelijk maakten, was tot op heden een goed bewaard geheim.



De productie van de musical stelt de hoofdcast voor in een persbericht: "Bij bekendmakingen van casts wordt vaak het predikaat 'verrassend' gebruikt, maar in deze is dat absoluut gerechtvaardigd. Zo zal creatieve duizendpoot Erik Goossens zijn musicaldebuut maken als 'Vlaamse Kevin Costner' en de rol van bodyguard Frank Farmer op zich nemen. Voor Erik, die als acteur (o.a. Peter Van den Bossche in 'Familie', 'Made in Vlaanderen', 'Boerenpsalm'), zanger (Leopold 3, solo, De Grungblavers), presentator ('Super 50', 'Kan Dit?!',...), maar ook als theaterproducent (o.a. 'Mn Zkt Vr' in een regie van Stijn Coninx, 'Je Veux L'amour) zowat alle hoekjes van de entertainmentwereld bespeelde, betekent deze eerste deelname aan een musicalproductie weer een nieuwe en boeiende uitdaging."

"De ravissante Nederlands-Amerikaanse April Darby komt meteen door de grote poort binnen en maakt haar Vlaamse musicaldebuut als superster Rachel Marron in 'The Bodyguard, the musical dinner show'. Normaal zou de tot op heden voor ons 'verborgen parel' April in maart 2021 haar intrede in Vlaanderen maken als 'Maria Magdalena' in 'Jesus Christ Superstar, a musical dinner show', maar door de gekende redenen werd deze Music Hall-productie uitgesteld naar latere datum. Voor April hebben de angsten en gevoelens van superster Rachel Marron alvast geen geheimen meer, want tussen 2015 en 2017 trad April reeds meerdere keren per week in de voetsporen van Whitney Houston en vertolkte in Nederland deze hoofdrol in de hitmusical 'The Bodyguard'. Tegelijkertijd was ze ook lead-vocalist in dinnershow ‘Pandora’ in Studio 21 te Hilversum. In juni 2019 vertolkte April nog de titelrol in het openluchtspektakel 'Aida in Concert' (NL) en niet lang hierna was ze te horen in alle Nederlandse bioscopen als Nala in Disney’s ‘The Lion King NL’. Het internationale publiek kon reeds in 2010 kennismaken met de onwaarschijnlijke vocale capaciteiten van April Darby, toen ze via een Dream Ticket deelnam aan American Idol en het tot de vierde ronde schopte."



"Terug van even weggeweest is Karoline 'Leki' Kamosi, die een opmerkelijke comeback in de showbizzwereld maakt als Nicki Marron (zus van...) in deze productie. De multigetalenteerde Belgisch-Congolese (r&b en hiphop) artieste zette op jonge leeftijd haar eerste stappen in de muziekwereld onder begeleiding van één van haar oudere zussen, Manuela aka Ya Kid K van Technotronic, die in 1989 een wereldhit scoorde met 'Pump up the Jam'. Van Manuela kreeg Karoline de bijnaam Leki, wat in het Lingala kleine zus/benjamin betekent. Als tiener werkte ze aan verschillende muzikale projecten, maar besloot uiteindelijk alles te stoppen om zich te richten op haar rechtenstudies. Tijdens die studies ging Karoline echter, als studentenjob, aan de slag als VJ bij muziekzender TMF ('Coolsweat') en zo startte een lange carrière van 15 jaar in de media. Ze werkte als presentatrice o.a. ook voor Studio Brussel('Juice'), Jim ('Hitbox', '411 Magazine'), ATV ('Provant'), MNM ('Leki'), 2Be ('71°noord') en Radio 2 ('De Madammen'). Onder de naam Leki bracht ze o.a. de hitsingles ‘Breakin’ out’ en ‘Crazy’ uit. Op de TMF Awards 2004, die ze zelf opende en presenteerde, kreeg ze twee prijzen: die voor ‘Meest Belovend Nationaal’ en die voor ‘Beste R&B/Rap Nationaal’. In 2008 kwam haar single ‘Over the rainbow’ uit, wat ook de Belgische titeltrack voor de reeks 'Prison Break' was. Ze werkte o.a. samen met de Amerikaanse Grammy Award-winning rapper Coolio en dj Felix da Housecat, en stond in het voorprogramma van artiesten als Amy Winehouse, Lauryn Hill, Estelle, Busta Rhymes, The Game, Aaliyah ea. In 2013 maakte Karoline haar eerste uitstapje naar het theater voor de hoofdrol in 'Josephine B.', een musical over het turbulente leven van de zwarte revuester en verzetsheldin Josephine Baker."



"Wie ook zijn musicaldebuut maakt, is Kristof Verhassel, die zich in 'The Bodyguard, the musical dinner show' van zijn slechtste kant mag laten zien als stalker van zangeres en filmster Rachel Marron. Het grote publiek kent de acteur uit Sint-Niklaas vooral van zijn rollen in de populaire soapseries 'Familie' (VTM, Stan Lauwers) en 'Thuis' ( Eén, Jasper Beerens), maar ook van de vele gastrollen die hij vertolkte in succesvolle tv-series als 'Lili en Marleen', 'De Kotmadam', 'Professor T.', 'Vermist, 'Spitsbroers', 'Wittekerke', 'Witse', 'De Zonen van Van As' en 'Ghost Rockers'. Voor Kristof, die in het begin van zijn carrière als acteur meespeelde in een aantal producties van theatergezelschappen 'Het Gevolg' en 'Malpertuis', is deze rol een mooie terugkeer naar de theatervloer en een fijne afwisseling van zijn activiteiten als tv-acteur. Het feit dat hij niet moet zingen in deze musicalproductie, was ook "mooi meegenomen" voor zowel hem als het publiek, zo vertelde Kristof zelf met de glimlach."



"Als collega-bodyguard Ray Court en alternate voor hoofdrolspeler Erik Goossens, heeft acteur en zanger David Cantens bij zijn debuut in een grote musicalproductie meteen een dubbelrol te pakken. David werd bekend door zijn rol als de autistische Rudy Marsman in de gelauwerde tv-serie 'Marsman' en was nadien te zien in succesvolle tv-series en films als 'Nieuw Texas', 'Brabançonne'(film), 'De Ridder', 'Professor T', 'Over Water,' 'Alleen Eline' (film), 'Amigo’s', 'Coppers', 'Zone Stad', 'Aspe', 'Witse', 'Flikken' en 'Wittekerke'. De voorbije jaren kon je hem aan het werk zien in de Eén-reeks 'Gevoel voor Tumor', in de 2 seizoenen van de Vlaamse remake van 'De Luizenmoeder' op VTM en sinds 2018 neemt hij in 'Familie' (VTM) de rol van Jonas Versteven voor zijn rekening. Hoewel David Cantens ook als theateracteur de nodige adelbrieven kan voorleggen, is dit de eerste keer dat hij zich in een grote musicalproductie onderdompelt. Daarmee gaat toch een beetje een jongensdroom in vervulling voor David. Naast het feit dat hij de film 'The Bodyguard' sinds zijn jeugd zowat een tiental keer gezien moet hebben, was David destijds dermate onder de indruk van de musicalversie van 'Les Misérables' die Music Hall in 1998 in Vlaanderen op de planken bracht, dat hij sindsdien ervan droomde ooit in een Music Hall-productie te mogen staan. De cirkel is bij deze rond!"

"Wie 'The Bodyguard' zegt, denkt meteen aan Whitney Houston. Het gevierde en betreurde popicoon met de platina stembanden (en platen), maakte in de gelijknamige film uit 1992 de rol van gestalkte superster Rachel Marron onsterfelijk, met Kevin Costner als haar trouwe bodyguard. De eerste recensies waren niet bepaald lofzangen, maar het commerciële succes was enorm. Het bijhorende album is met ruim 44 miljoen verkochte exemplaren tot op vandaag de bestverkochte soundtrack aller tijden.

De musicalversie van 'The Bodyguard' ging op 5 december 2012 in première op de Londense West End en werd niet enkel in de UK, maar ook in China, Australië, Frankrijk, Zuid-Korea, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Canada en Nederland (850.000 bezoekers in NL!!) een enorm succes.

"Vanaf 29 september 2021 presenteert Music Hall de fenomenale musicalversie van 'The Bodyguard' eindelijk ook in Vlaanderen, alle grote nummers en kippenvelmomenten inbegrepen. Van 'I Will Always Love You', over 'Queen of the Night' en 'I'm Every Woman' tot 'I Have Nothing' en 'Run To You'. De musical bevat in vergelijking met de film zelfs extra hitmateriaal zoals 'So Emotional', 'I Wanna Dance With Somebody' en 'How Will I Know'. Straffe soul en ontroerende rock rollen van het podium tijdens deze sensationele productie. De cast zingt zich baanrecht een weg naar je hart, terwijl ook het gevoel voor humor goed wordt bewaakt in deze modere update van het bekende verhaal. Op alle details wordt er gelet, van de indrukwekkende verlichtingstechnieken en videomuren tot de special effects."

Music Hall biedt deze productie aan als 'dinner show' in Studio Zuid. 'The Bodyguard, the musical dinner show' wordt aldus een zintuiglijke totaalbeleving, waarbij het publiek niet enkel zal kunnen genieten van een overheerlijk dinner, maar ook van drama, verboden liefde, rauwe emotie én wereldhits.

'The Bodyguard, The Musical Dinner Show', vanaf 29 september 2021 in Studio Zuid te Antwerpen. Tickets en info: www.thebodyguard.be