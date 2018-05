Deel nieuws met uw buurt via de Postbuzz-app

Dankzij Postbuzz weet u wat er leeft in uw wijk. Vul uw postadres in en u ziet buurtnieuws en -evenementen, berichten van handelaars en verenigingen en zoekertjes. U kan zelf ook berichten plaatsen. Sinds kort kan u de app downloaden.

Op www.postbuzz.com kijkt u online rond in uw buurt. Buurtbewoners delen er informatie met handelaars, verenigingen en het lokale bestuur. Ook stad Antwerpen doet mee.

Als u zich wel registreert, kan u berichten delen met mensen in uw wijk. Zo kan u mensen uitnodigen voor een straatfeest, een oproep plaatsen als uw kat vermist is, of zelfs een elektronische buurtkrant maken. Verenigingen kunnen nieuwtjes delen of activiteiten aankondigen. Op Facebook en Twitter legt u contact met mensen van over de hele wereld. Met Postbuzz bereikt u nu ook buurtbewoners. Voor lokale handelaars en verenigingen kan Postbuzz een alternatief zijn voor het bussen van folders.

Meer info op www.postbuzz.be

(bericht en foto : Stad Antwerpen)