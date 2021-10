Deel van graafwerken op Linkeroever blijkt toch niet nodig

De kluifrotonde aan de Oosterweelwerken op Linkeroever moet wellicht toch niet afgegraven worden. Dat zei Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) donderdag in het parlement na een vraag van Tinne Rombouts (CD&V).

De Commissie Grondverzet, een groep wetenschappelijke experts onder leiding van opdrachthouder Karl Vrancken, kreeg van de regering afgelopen zomer de opdracht na te gaan of de werken aan de Oosterweelverbinding nog veilig zijn, nu is gebleken dat de grond ernstig is vervuild met PFOS. De commissie deed daarop een reeks aanbevelingen.

Een van de meest in het oog springende was dat een deel van de kluifrotonde op Linkeroever en de aanloophelling naar een fietsbrug weer moesten worden afgegraven. Bovenop de verpakte vervuilde grond werd immers nog een leeflaag aangebracht, met grond waarin waarden van meer dan 70 microgram PFOS per kilogram werden vastgesteld. Die meting berustte echter op een menselijke fout in het labo, zei Peeters donderdag. Er werd een tegenproef gevraagd aan een ander labo.

'Ik heb heel recent het antwoord van die tegenproef gekregen, en daarin wordt bevestigd dat het om een fout gaat en dat de leeflaag in principe niet volledig zou moeten worden afgegraven', zei de minister.

Ook van de metingen van de luchtkwaliteit komen intussen resultaten binnen. 'Er werden reeds 29 metingen uitgevoerd', zei Peeters. 'Slechts in twee metingen werden PFOS-concentraties boven de rapportagegrens vastgesteld. Het betreft twee metingen op het terrein van 3M zelf. En daar heeft de stofdeskundige vastgesteld dat deze hoogst gemeten waarden naar zijn oordeel geen gezondheidsrisico vormen.'

Foto Belga