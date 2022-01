De naweeën van storm Corrie hebben zich ook in Antwerpen goed laten voelen. De wind haalde hier bij ons snelheden tot 80 kilometer per uur. In combinatie met springtij heeft dat ervoor gezorgd dat het water van de Schelde tot over de blauwe steen is gelopen. Antwerpen sloot de waterkeringsmuur om de stad te beschermen tegen overstroming. En dat bracht enkele chauffeurs die nog geparkeerd stonden op de kaaien in de problemen.