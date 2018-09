Deelfietsensysteem Velo blijft groeien in Antwerpen

Eind 2016 werd het eerste Velo-station buiten de Singel geopend. Daarmee werd het startschot gegeven voor een tweede verdubbeling van het Velo-netwerk na een eerdere verdubbeling in 2013. In 2018 blijft het aantal ritten en abonnementen voor Velo toenemen.

5 jaar na de lancering van Velo blijven de deelfietsen enorm succesvol. Ondertussen kunnen gebruikers 3800 fietsen ontlenen aan bijna 300 stations binnen en buiten de Singel. Het aantal ritten is met 78% toegenomen in 2018 tegenover 2016. Die exponentiële toename vindt al plaats sinds de uitbreiding in 2017. Ook het aantal jaarabonnementen is sinds 2016 met 74% toegenomen.

Vlottere herverdeling

Het succes brengt ook een verhoogde drukte aan de Velo-stations met zich mee. Zeker de stations binnen de Leien, die veel gebruikt worden, ondervinden af en toe last van leegstand. Andere stations worden dan weer druk om over te stappen tijdens de ochtend- en avondspits. Enkele van die stations zijn bijvoorbeeld Centraal station, Bell, Statie en Keyserlei. Door in te zetten op een vlottere herverdeling zijn er sinds 2016 wel beduidend minder lege en volle stations.

Korte ritten in eigen buurt of centrum

70% van de gebruikers vertrekt met Velo in het centrum van Antwerpen. Berchem en Borgerhout zijn ook erg populair. Andere buurten en districten samen vormen 8,7% van de vertrekken. Bijna 10% van het aantal ritten vertrekt buiten de Singel in 2018. In 2018 zijn er wel 75% meer vertrekkende ritten buiten de Singel tegenover 2017, dit dankzij het grotere aanbod van stations door de uitbreiding.

67% van de Velo-abonnees woont ook in Antwerpen. De gebruikers van Velo buiten de Singel komen vooral uit Antwerpen (2000 en 2018) en Berchem. Velo bereikt dus ook buiten de Singel in de eerste plaats bewoners van het centrum. De meeste abonnees buiten Antwerpen komen van Rijkevorsel, Herentals en Schilde. Bij 4 districten of buurten vinden meer dan 50% van de verplaatsingen plaats binnen het eigen district of de buurt. Het overgrote deel van de andere ritten is naar Antwerpen (2000 en 2018). Ritten met Velo zijn dus in de eerste plaats kort, binnen de eigen buurt, en in de tweede plaats zeer sterk gericht op het centrum.

Optimalisaties

In 2018 zijn er reeds enkele optimalisaties doorgevoerd. Bepaalde stations in de binnenstad hebben ondertussen een verhoogde capaciteit. Nu rijden er ook 11 wagens in de piekmomenten en 9 in de dalmomenten (tegenover vroeger altijd 10). Door een aanpassing aan de helpdesk, worden gebruikers nu ook sneller doorgeschakeld. De klantendienst start nu ook om 6 uur voor de ochtendspits en blijft ’s avonds langer voor de avondspits. Verder is er momenteel een beperkte pool van medewerkers voor de dispatch zodat ervaring en kennis sneller opgebouwd worden.

Velo in cijfers

297 stations

9129 locks

3800 fietsen

59.988 actieve jaarkaarten

10 ritten gemiddeld per maand per abonnee

638.154 ritten per maand

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : © Belga)