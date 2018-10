Deelmobiliteit in Antwerpen breidt uit met elektrische deelsteps

Vanaf nu is het mogelijk een deelsysteem met elektrische steps te exploiteren in Antwerpen. De elektrische step is immers als vijfde categorie van deelvoertuigen toegevoegd aan het reglement voor de exploitatie van deelsystemen zonder vaste stations. Bedrijven kunnen dus een aanvraag doen om hun vloot aan te bieden in Antwerpen.

Het aanbieden van deelmobiliteit - en deelfietsen in het bijzonder - is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Dit past perfect binnen de inspanningen die de stad levert om Antwerpen bereikbaar te houden. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om deelsystemen te ontwikkelen zonder stallingsinfrastructuur. Een smartphone is het enige wat nodig is om gebruik te maken van de nieuwe deelsystemen (fietsen, scooters, enzovoort).

Voor autodelen is het parkeren gereglementeerd via de wegcode en het parkeerbeleid. Voor fietsen en bromfietsen werd er eerder dit jaar een reglement goedgekeurd. Vandaag zijn er in Antwerpen al vier aanbieders voor fietsen of scooters zonder vaste stations actief. Dit reglement voor deelmobiliteit wordt nu uitgebreid met een bijkomende categorie voor elektrische steps. Aanbieders kunnen dus nu ook een aanvraag doen om elektrische deelsteps te lanceren in Antwerpen.

“De stad Antwerpen juicht elk initiatief rond deelmobiliteit toe”, vertelt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Het is belangrijk dat er voldoende aanbod in de stad aanwezig is om voor iedereen een oplossing te kunnen bieden. We kijken dan ook uit naar de mogelijkheden die deze uitbreiding van het reglement biedt voor aanbieders van elektrische deelsteps.”

Maximum aantal deelsteps

Om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren wenst de stad het aantal uit te reiken vergunningen te beperken. Enerzijds dienen de exploitanten voldoende deelvoertuigen aan te kunnen bieden om de exploitatie rendabel te houden, anderzijds moet het maximum aantal deelvoertuigen in verhouding blijven tot het aantal inwoners. Dit was al het geval voor deelfietsen, -scooters en -auto’s. Nu zijn ook elektrische deelsteps aan het reglement toegevoegd. Zo is er beslist dat er maximaal 3 aanbieders tegelijkertijd actief mogen zijn, met een aanbod tussen 100 en 1000 elektrische deelsteps per aanbieder, waarvan maximaal 500 steps binnen de ring per aanbieder. Het totale aantal elektrische deelsteps dat uitgerold mag worden, is 2250. De vastgestelde normen zullen geëvalueerd worden na één jaar. Op die manier kan ook op korte termijn worden ingespeeld op de behoeften van de gebruikers en het aantal geïnteresseerde aanbieders.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde aanbieders terecht op www.slimnaarantwerpen.be.