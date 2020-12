Deelnemers coronastudie geven aan zich met de feestdagen aan de regels te houden

Twee weken geleden zei één op de drie deelnemers aan de Grote Coronastudie het kerstfeest met meer dan één extra persoon te zullen vieren. Maar nu de overheid de regels voor de feestdagen heeft vastgelegd, geven meer deelnemers aan die richtlijnen ook te zullen volgen.

De Grote Coronastudie, een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), was dinsdag aan de 25ste editie toe. Net geen 23 000 Belgen maakten even tijd vrij om de vragenlijst in te vullen. “Het blijft indrukwekkend”, zegt prof. Pierre Van Damme. “Acht maanden loopt de enquête nu, en de relevantie blijft groot.”

Kerst online vieren

Twee weken geleden gaf één op de drie deelnemers van de Grote Coronastudie aan kerst niet in beperkte kring te zullen vieren. Toen ging het nog om een mogelijk scenario, ondertussen legde het Overlegcomité de regels vast: elk huishouden mag één extra iemand uitnodigen aan de feestdis, singles mogen twee mensen uitnodigen. De richtlijnen hebben effect, want meer mensen, in alle leeftijdscategorieën, geven aan dat ze de maatregelen zullen volgen met kerst.

Jongeren zeggen vaker met mensen buiten het gezin te zullen vieren, waardoor ze de richtlijnen wat minder opvolgen. ’s Avonds vieren blijft de populairste manier om kerst door te brengen, maar opvallend veel mensen gaan ook wandelen of leggen online contact met familie of vrienden (zie grafiek onderaan).

Een klein percentage vooral oudere mensen gaat Kerstmis helaas alleen vieren. We zullen massaal thuis blijven, want maar 3% heeft vakantieplannen. Slechts 0,4% zegt toch te willen gaan skiën in de eindejaarsperiode.

Enkele andere interessante vaststellingen:

De vaccinatiebereidheid blijft vergelijkbaar met eerdere golven: 78% zegt zich zeker wel of waarschijnlijk wel te zullen laten vaccineren. Opvallend: 21% van de mensen die aangeven niet zeker te zijn dat ze zich zullen laten vaccineren, zegt dat ze geen betrouwbare informatie over vaccins vinden. Online is er onder meer reeds duidelijke communicatie via laatjevaccineren.be of gezondheidenwetenschap.be, maar hier is dus nog werk aan de winkel.

Dat het virus in de tweede golf voor veel mensen erg dichtbij gekomen is, bewijst het feit dat 64% zegt iemand te kennen die de afgelopen twee maanden positief getest heeft op COVID-19. Eén op vijf kent ondertussen ook iemand in zijn of haar omgeving (familie, vrienden, directe collega) die overleden is aan de gevolgen van een besmetting.

Ongeveer één deelnemer op drie geeft aan nog steeds volledig te telewerken. Dat is nog altijd beduidend hoger dan de 23% thuiswerkers begin oktober, voor de verstrengde maatregelen van kracht werden.

