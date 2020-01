Deelnemers night marathon passeren Antwerpse blikvangers

Op het strand van Sint-Anneke mogen de crossers vandaag het parcours van het BK al eens verkennen. Er is de afgelopen dagen al veel te doen geweest over het bewuste ponton aan het strand. Daar mochten de renners nog niet over rijden. De grote topfavoriet rijdt bij Pauwels Sauzen – Bingoal. Eli Iserbyt is aan een boerenjaar bezig. En met Laurens Sweeck hebben ze nog een grote kanshebber in hun rangen. Het parcours is zeker niet in het nadeel van de twee renners.