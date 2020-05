Deeltijds kunstonderwijs kan vanaf 25 mei starten met een-op-eenonderwijs

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen vanaf 25 mei gefaseerd heropstarten, al zal dat in eerste instantie beperkt worden tot een-op-eenonderwijs. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Het volwassenenonderwijs kan vanaf 18 mei individuele cursisten die nood hebben aan extra ondersteuning begeleiden, maar wel enkel op afspraak. De basisscholen en het middelbaar onderwijs kunnen vanaf deze vrijdag opnieuw les geven aan beperkte groepen leerlingen. Voor het deeltijds kunstonderwijs was er tot nog toe geen heropstart voorzien. Daar worden mensen uit verschillende leeftijdsgroepen vermengd, en dus is een hervatting van de lessen niet evident. Toch komt er nu wat perspectief, meldt het kabinet-Weyts. De kunstacademies kunnen vanaf maandag 25 mei gefaseerd heropstarten, zij het in eerste instantie beperkt tot een-op-eenonderwijs voor wie dat van cruciaal belang is en met de nodige regels rond hygiëne en sociale afstand. Daarvoor is ook een apart draaiboek uitgewerkt. Ook voor het volwassenenonderwijs komt een beperkte heropstart in zicht. Vanaf 18 mei kunnen die opnieuw individueel cursisten met bijkomende ondersteuningsnoden ontvangen, zij het enkel op afspraak.