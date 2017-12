Het Deense modemerk Samsøe & Samsøe opent in februari een eerste vestiging in België. De winkel komt in de Antwerpse Kammenstraat.

De minimalistische kledij was in België tot nu toe enkel via de webshop te koop. Eigen winkels had Samsøe & Samsøe enkel in Scandinavië, Duitsland en Nederland.

(foto : @ Samsøe & Samsøe - Nightingale)