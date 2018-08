Defecte vrachtwagen zorgt voor file op de Ring

Er is weer heel wat verkeersellende in en rond Antwerpen. Op de Ring is het aanschuiven richting Nederland en op de A12 botsten 3 vrachtwagens, eveneens richting Nederland.

Vanochtend waren drie rijstroken versperd ter hoogte van Borgerhout in de Richting van Nederland. Het probleem daar is intussen van de baan, maar de file is er nog steeds.

Op de A12 is het ook aanschuiven na een ongeval met 3 vrachtwagens ter hoogte van de Leugenberg. Ook hier aanschuiven richting Nederland. Eén rijstrook is versperd.

(archieffoto Pixabay)