Defensie: "We maken hier inderdaad geen goede beurt"

In Wildert, bij Essen, voedt Heidi Brouwers een uilskuiken op. En dan bedoelen we wel degelijk een écht uilskuiken: een Europese oehoe genaamd Spooky. Het kuiken van twee van haar andere oehoes is dat, en die loopt vrolijk rond in huis, eet uit Heidi's hand, en kijkt mee tv. Toch nog voor even, want eenmaal volwassen zal Spooky een spanwijdte van bijna 2 meter hebben.