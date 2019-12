Een heel goeiemiddag en welkom bij het Atv dagnieuws. Na vier jaar patrouilleren in de Antwerpse straten is het voor de legertop goed geweest. Het is tijd dat de politie haar taken van het leger weer overneemt. Minister van defensie Philippe Goffin kwam de militairen in Antwerpen vanmorgen een hart onder de riem steken. Want weer of geen weer, feestdag of niet, zij moeten alle dagen paraat staan.