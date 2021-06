Definitief: GEEN Tomorrowland dit jaar

De kogel is door de kerk. Er komt dit jaar geen editie van Tomorrowland. De organisatie heeft zelf de handdoek gegooid na een nieuw overleg met de burgemeester.

Tomorrowland was nochtans hoopvol. Zo klinkt het in een persbericht: "De hoop op een mooie zomer groeide afgelopen maanden gestaag. Met het dalen van de cijfers werden versoepelingen stap voor stap aangekondigd, de vaccinatiestrategie kwam op kruissnelheid, het Digital Covid Certificate en het Covid Safety Ticket werden geïntroduceerd, de zomervakantie staat voor de deur."

De burgemeesters van Boom en Rumst weigerden vorige week echter een vergunning. Die kwam als een donderslag bij heldere hemel. Maar toch bleef de organisatie hopen. "Er werd al groen licht gegeven door de Federale en Vlaamse overheid en heel wat cruciale diensten - waaronder brandweer, medisch en noodplanning - gaven positief advies. De aangehaalde redenen waren te overbruggen en ze waren praktisch te regelen. Het ontbrekende Ministerieel Besluit dat events tot 75.000 bezoekers per dag toelaat, is ondertussen gepubliceerd. Er is een samenwerkingsakkoord zodat private veiligheid politie kan ontlasten voor de ID-controle bij het Covid Safety Ticket."

Tomorrowland zegt niet over één nacht ijs te zijn gegaan toen ze hun vergunning aanvroegen. Zo argumenteren ze:

-We wilden werken met het Covid Safety Ticket waarbij enkel bezoekers met een volledige vaccinatie (+2 weken) worden toegelaten. Enkel voor Belgische dagbezoekers zou er de mogelijkheid zijn om via een negatieve PCR test toegang te krijgen.



-Er zouden in 2021 enkel bezoekers uit Europa toegelaten worden en niet uit de hele wereld.

-Dit jaar zou Tomorrowland minder internationaal zijn en zouden de vrijgekomen internationale kaarten maximaal beschikbaar zijn voor de vele Belgen op de wachtlijst. Op deze manier zouden er +-75 % Belgen en +-25% Europeanen zijn, waarvan het overgrote deel van de Europeanen dan nog eens uit de buurlanden komen.

-Tickets van bezoekers uit landen waar de komende twee maanden de cijfers zouden verslechteren, zouden alsnog geannuleerd kunnen worden.

-We wilden voor het tweede weekend (3, 4, 5 september) het einduur op bepaalde dagen aanpassen omwille van de start van het schooljaar en we wilden heel wat andere extra maatregelen rond mobiliteit introduceren.

-We waren bereid om alles te doen wat in onze macht ligt, opdat de veiligheid van onze festivalgangers, artiesten, medewerkers en buren zouden kunnen garanderen.

-We hebben meermaals aangegeven dat we altijd de epidemiologische situatie zouden evalueren en hierop zouden anticiperen, want onze prioriteit is een festival in veilige omstandigheden.

Maar de omstandigheden dwingen de organisatoren nu toch om het festival met een jaar uit te stellen. "Alle technische en organisatorische zaken stonden op groen om een nieuwe aanvraag bij de gemeentes in te dienen, maar vooral het ontbreken van een gebalanceerd en eenduidig virologisch advies dat aansluit op ons strak organisatorisch kader is de reden waarom een nieuwe aanvraag geen zin heeft. Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken. De beslissing van de burgemeesters aanvechten bij de Raad van State is een piste die we niet willen bewandelen."

De klap is wel groot: "Het is bikkelhard om voor de vierde keer een festival te schrappen en opnieuw alle gepassioneerde mensen die dag en nacht aan het festival werken wederom een jaar teleur te stellen. Het is een enorme financiële klap voor ons als organisatie om een tweede jaar op rij de jaaromzet bijna volledig te verliezen; maar ook voor de betrokken leveranciers, freelancers, artiesten en verenigingen die steeds gepassioneerd aan Tomorrowland meewerken."

"Vandaag werden er met pijn in het hart, bij tal van trouwe Belgische top leveranciers een reeks orders voor meer dan 50 miljoen euro geannuleerd. Daarenboven is dit opnieuw een opdoffer voor de reis -en hotelsector in België, tijdens het festival wordt meer dan 80% van de Brusselse en Antwerpse hotelcapaciteit gedurende 2 weken ingenomen door bezoekers, artiesten en crew."

Afspraak dus maar volgend jaar in De Schorre.