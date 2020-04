Definitieve bescherming van Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën in Antwerpen

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt de Parochiekerk Sint-Anna ten Drieën definitief als monument: ‘Wie aan het erfgoed van Antwerpen-Linkeroever denkt, denkt aan de voetgangerstunnel, het Sint-Annastrand en de brede lanen met woontorens strak in het gelid. Minder bekend is dat in de blauw betegelde parochiekerk Sint-Anna ten Drieën, een schat te bewonderen is uit Chartres, het hart van de Franse glazenierskunst. Wie de kerk binnen stapt voelt zich omringd door een abstracte gloed van licht en kleur, om stil van te worden. De wereldwijd gerenommeerde glazenier Jacques Loire, tekende hier één van de belangrijkste ensembles naoorlogse glas-in-betonramen in ons land.’

De parochiekerk Sint-Anna ten Drieën uit 1968-1970 vervangt een oudere, neogotische kerk, die moest wijken voor de zandopspuiting van Linkeroever. Op zoek naar eigentijdse voorbeelden voor de nieuwe kerk trokken architect Jozef R.J. (Jos) Ritzen (°1927) en pastoor Albert Janssen op studiereis door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. De Bruder Klaus Kirche in Birsfelden nabij Basel, een ontwerp van de Zwitserse architect Hermann Baur (Basel, 1894-Binningen, 1980) uit 1955-1959, beantwoordde het best aan hun idealen.

Baur behoort tot de grote vernieuwers van de naoorlogse kerkenbouw in Europa. Door gebruik te maken van betonnen schaalconstructies, ontwikkelde hij een dynamische kerkarchitectuur die zich afzette tegen de conventionaliteit van de rechthoekige plattegrond en het destijds dominante basilicale schema. In zijn ontwerp voor de Sint-Anna-ten-Drieënkerk, nam Ritzen de basiskenmerken van de Bruder Klaus Kirche haast integraal over, maar vertaalde de plattegrond en het volume naar de schaal en de behoeften van de Linkeroeverparochie. Zijn architectenloopbaan speelde zich vooral in de luwte af. Inspiratie uit het buitenland, leverde Antwerpen een vooruitstrevende modelkerk op, aangepast aan de liturgische vereisten van het Tweede Vaticaans Concilie.

De erfgoedwaarde van de parochiekerk Sint-Anna ten Drieën berust in de eerste plaats op de glas-in-betonramen door de Franse glazenier-kunstenaar Jacques Loire (°Chartres, 1932). Hij is de zoon van Gabriël Loire (Poancé, 1904-1996), de stichter van het gerenommeerde, in Chartres gevestigde Ateliers Loire. Van bij de oprichting in 1946 legde de Ateliers Loire zich toe op de techniek van de ‘dalle de verre’ (glas in beton). Het atelier was in de naoorlogse periode wereldwijd actief met grootschalige realisaties, en tekende in Vlaanderen eerder voor de glas-in-betonramen van de beschermde Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk door Jozef Lantsoght in Koksijde. Jacques Loire maakte vanaf 1951 deel uit van het atelier en nam in 1970 de leiding over. In overleg met Jos Ritzen creëerde Loire een merkwaardig ensemble van abstracte composities, waarvan kleur en patroon een dialoog aangaan met de architectuur, aangepast aan de locatie, de oriëntatie en de gewenste lichtinval in de kerk en haar nevenruimten. Het geldt als één van de belangrijkste ensembles naoorlogse glaskunst in Vlaanderen.

