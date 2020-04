DELA geeft 34 laptops weg aan leerlingen zonder computer

Door de lockdown is de vraag naar laptops in het onderwijs heel groot. Niet alle kinderen beschikken thuis over een computer en dat maakt het niet eenvoudig om lessen te volgen of taken te maken. Uitvaartspecialist DELA helpt DigitalForYouth in haar zoektocht en schenkt 34 laptops die kwetsbare jongeren straks kunnen gebruiken om te leren.

Het coronavirus heeft ook ons onderwijs aan banden gelegd. De scholen gingen drie weken voor de paasvakantie al dicht en er is vandaag nog altijd niet bekend wanneer er weer de schoolbanken weer mogen worden ingenomen. Leerkrachten zetten hun leerlingen aan het werk en geven les vanop afstand. Voor de leerlingen is een computer of laptop in deze periode onmisbaar en toch kunnen heel wat kinderen daar geen beroep op doen.

DELA, met hoofdkantoor in Antwerpen en een 60-tal uitvaartcentra over heel het land, springt bij en schenkt 34 gebruikte laptops weg. Die worden straks door ngo DigitalForYouth ter beschikking gesteld aan kinderen die thuis geen gebruik kunnen maken van een computer. Op die manier wil DELA die jongeren gelijke kansen geven.

“Nu het hele land kermt onder de coronacrisis, zoeken we ook bij DELA hoe we op alle mogelijke manieren kunnen bijdragen. Dat kadert in ons maatschappelijk engagement, en bij de solidaire coöperatiegedachte. Toen we vernamen dat er een grote vraag naar laptops was, hebben we snel geschakeld en bekeken wat we konden doen. We hebben snel 34 laptops kunnen sprokkelen voor DigitalForYouth en hiermee gaan we straks een aantal kinderen heel blij maken”, zegt Marysia Kluppels, woordvoerder bij uitvaartspecialist DELA

DigitalForYouth, opgericht door DNS Belgium & Close the Gap, zamelde intussen al meer dan 11.400 laptops in en krijgt nu ook 34 laptops van DELA. De toestellen ondergaan een grondige controle en de nodige software-updates. DigitalForYouth hoopt er zo snel een 10.000-tal klaar te hebben voor kinderen die thuis geen computer hebben. De vraag blijft intussen verder stijgen. Om alle kinderen uit de nood te helpen, zijn er al minstens 20.000 computers nodig.