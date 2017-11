Delphine Boël presenteert nieuwe kunstcollectie in Antwerpse WM Gallery

‘Obsessed with Love’ is de nieuwe solotentoonstelling van Delphine. Vijf jaar na haar expo ‘Talking to the Deaf’, kiest ze opnieuw voor Antwerpen om haar nieuwste kunstcollectie te tonen aan het publiek. De expo is vanaf 18 november te zien in WM Gallery. Een kleurrijke collectie waar de liefde – letterlijk en figuurlijk – vanaf spat. “Ik kies ervoor om te leven in de blije liefde. Positief staan in het leven is een weloverwogen keuze”, aldus Delphine.

Delphine: “Je moet het woord ‘love’ blijven herhalen als een mantra, het telkens opnieuw opschrijven, en zo blijf je leven in de liefde. Ik ben ervan overtuigd dat je het negatieve in iets positiefs kunt omzetten via de kunst. Bij obsessie blijft er iets in je hangen. Als je ‘hate hate hate’ schrijft, maakt dat ook andere, negatievere emoties los. Maar ik kies ervoor om te leven in de blije liefde. Positief staan in het leven is een weloverwogen keuze.”

Foto: Belga