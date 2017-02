DEMEkrijgt award voor meest aantrekkelijke werkgever van Vlaanderen

DEME is zopas uitgeroepen tot meest aantrekkelijke werkgever van Vlaanderen. Daarmee wint

het bedrijf de Randstad Lifetime Achievement Award.

HR-dienstverlener Randstad onderzoekt jaarlijks de aantrekkelijkheid van de grootste bedrijven in

België. Het onderzoek peilt naar de kenmerken die werkgevers aantrekkelijk maken, zoals jobinhoud,

carrièremogelijkheden en innovatievermogen.

Voor het opstellen van de ranking bekeek Randstad de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd

tussen 2011 en 2016. Jaarlijks wordt een onderzoek uitgevoerd bij zo’n 15.000 respondenten in België.

Op basis van de rankings van afgelopen jaren, kwam DEME uit de bus als meest aantrekkelijke

werkgever van Vlaanderen.

Hans Casier, Human Resources Director DEME: “De Randstad Lifetime Achievement Award is een

mooie erkenning voor DEME en onze medewerkers. Als leider in onze sector willen we dat onze

medewerkers in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken en het beste uit zichzelf kunnen

halen. De award is een bevestiging van onze aanpak en stimuleert ons om koploper te blijven als

werkgever.”

Om de snelle groei van DEME te ondersteunen zoekt het bedrijf ook in 2017 nieuw talent. Dit jaar werft

het bedrijf meer dan 200 nieuwe medewerkers aan.