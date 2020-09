CovidCare@home, dat is een box die coronapatiënten na hun ziekenhuisverblijf mee naar huis kunnen nemen. In de box zit een thermometer en zuurstofsaturatiemeter. Daarmee kunnen patiënten hun gezondheid in de gate houden. Via een app kan ook de verpleging de toestand van de patiënt opvolgen. Door deze box zullen covid-patiënten het ziekenhuis in de toekomst sneller kunnen verlaten. En op die manier kan de druk op ziekenhuizen verlicht worden.