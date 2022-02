Demir stuur plannen pijpleiding van haven naar Ruhrgebied bij

Vanmiddag is in de Provinciestraat in Antwerpen een discussie tussen twee mensen ontaard in een steekpartij. Het incident gebeurde iets na 14 uur vanmiddag in de Provinciestraat ter hoogte van de Lentestraat. Een passant zag een man die hevig bloedde op het voetpad. Na een hevige discussie met een andere man werd hij neergestoken met een scherp voorwerp. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De dader wordt opgespoord.