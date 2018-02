Demowoning zet gezond wonen in de kijker

Op 26 februari opent in Deurne een nieuwe demowoning Gezond (t)Huis. Het is een levensechte woning waarin bezoekers worden geconfronteerd met een aantal ongezonde situaties. Antwerpenaars leren er in groep hoe ze zelf een gezonde woonomgeving kunnen creëren.

Op maandag 26 februari opent de nieuwe demowoning Gezond (t)Huis in een appartement van Woonhaven aan de René Heylenstraat 8 in Deurne. De demowoning is een levensechte woning voorzien van ongezonde situaties.

Tijdens een laagdrempelige en interactieve rondleiding leren bezoekers er onder andere hoe ze CO, schimmel en vocht kunnen herkennen en vermijden. Ze krijgen ook tips om hun eigen woning gezond te maken met aanpassingen die ze zelf kunnen uitvoeren.

“Niet iedereen weet dat kleine veranderingen in huis de woonkwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren”, zegt schepen voor wonen Fons Duchateau. “Daarom tonen we in de demowoning hoe kleine ingrepen een verschil kunnen maken en kunnen zorgen voor een gezondere woning.”

De demowoning richt zich voornamelijk tot senioren, huishoudens met een laag inkomen en alleenstaande jongeren. Het project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Woonhaven en Logo Antwerpen. Organisaties die een groep willen inschrijven kunnen dat via www.antwerpen.be, zoek op ‘demowoning’.

