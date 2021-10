Twee historische panden in de Antwerpsestraat in Boom zullen dan toch gesloopt worden. De sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek is eigenaar van de gebouwen en wil er een woonproject realiseren. De pantoffel- en schoenfabriek Van Dooren was vroeger gevestigd in de twee gebouwen in de Antwerpsestraat, met huisnummers 45 en 47. Ze waren dus een voorbeeld van de bloeiende Boomse economie uit het verleden. Maar volgens de huisvestingsmaatschappij hebben ze geen erfgoedwaarde meer en kunnen ze dus gesloopt worden. De sloopwerken starten op 25 oktober.