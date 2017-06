Denk mee over de Zuiderdokken

Op 9 en 10 juni is iedereen welkom om het ontwerp van Dok Zuid samen met het ontwerpteam te verfijnen. In Atelier Dok Zuid komt u meer te weten over de plannen voor de Zuiderdokken. U kan er suggesties doen en uw mening geven.

Nu het schetsontwerp voor de Gedempte Zuiderdokken is goedgekeurd, komt het ontwerp in een nieuwe fase : Het inplannen van de speel- en sportmogelijkheden, de mogelijkheden voor een samentuin, het uitzicht van het waterelement, de invulling onder het afdak etc.

Atelier Dok Zuid - Expo