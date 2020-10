De maatschappij heeft al voor hetere vuren gestaan. Dat zegt socioloog Walter Weyns. In tijden van crisis onstaat vaak meer solidariteit tussen mensen en krijgen we een beter zicht op wat er echt belangrijk is in het leven. Maar met de nieuwe verstrenging van de maatregelen moeten we wel waakzaam zijn dat risicogroepen niet vereenzamen.