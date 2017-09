In de Tweede Amateurliga B stond de eerste derby van het seizoen op het programma. City Pirates ontving Cappellen. Beide ploegen speelden op de eerste speeldag vorige week gelijk. Wie gisteravond aan het langste eind trok in Merksem, mocht dus spreken van een geslaagde start. En zet u best schrap, want de mooiste doelpunten van dit weekend vielen in dit duel.