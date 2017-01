Derby-project blijft gemoederen beroeren

In de wijk Stuivenberg in Hoboken kampen handelaars al een tijdje met een echte inbrakenplaag. Dat zegt de uitbater van een kapperszaak. In zijn zaak werd in de nacht van donderdag op vrijdag de deur geramd en de kassa werd gestolen. Eerder waren er al verschillende pogingen tot inbraak. De wijk rond het Schonselhof is een beetje een vergeetput, klinkt het. De handelaars voelen zich in de steek gelaten.