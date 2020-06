Derde Butcher's Store opent op Antwerpse Zuid

De ambachtelijke slagerij van De Laet & Van Haver opent binnenkort een derde zaak in de Museumstraat op het Antwerpse Zuid. Na de Butcher’s Store in Hove en die in de Antwerp City Brewery, wordt dit de derde Butcher’s Store.

Het ambacht van slager terug naar de essentie brengen, dat blijft de missie waar De Laet & Van Haver meer dan ooit op inzet. “We trekken die lijn dan ook volledig door op de nieuwe locatie. Dat wil zeggen: een focus op 16 Europese excellente runderrassen, een uitgebreid aanbod varkensvlees, een interessante selectie gevogelte én een gesmaakt assortiment ambachtelijke charcuterie vervaardigd in onze Butcher’s Craft. Net als in de andere Butcher’s Stores doen we dit op een goedlachse manier en met een flinke dosis rock-’n-roll.”

Het plan om op het Antwerpse Zuid te landen, was al langer een ambitie. “Maar het aanbod van De Koninck, om in de Antwerp City Brewery een zaak te openen, kwam er eerst tussen. Nu, drie jaar later, zie ik daar nog steeds een bijzondere opportuniteit voor een kwaliteitsslager zoals wij”, zegt Luc De Laet. "Er zijn hier amper beenhouwerijen te vinden. Wij brengen onze bewuste en ongekende smaakbeleving graag zo dicht mogelijk bij elke Antwerpenaar. Dit is een levendige buurt, in volle ontwikkeling met Nieuw Zuid, waar consumenten echt nog op zoek gaan naar een bepaalde ‘experience’. Geheel op het ritme van dit stadsgedeelte – met latere openingsmomenten dus – zal de Butcher’s Store Antwerp City South hen mee op verkenning nemen in onze ambachtelijke wereld van puurheid en kwaliteit."

(Foto: © Butcher's Store)