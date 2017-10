Derde editie 'de Nieuwe Natie' van start

Op zaterdag 28 oktober starten de 17 deelnemers van ‘de Nieuwe Natie’ aan hun ondernemingsavontuur. Onder professionele begeleiding van ervaren ondernemers, coaches en social media-experten krijgen zij de kans om hun winkelconcept of product uit te testen op een toplocatie in het stadscentrum.

Tijdens dit tijdelijke shoppingproject wisselen de deelnemers elkaar af en verblijven ze minstens twee maanden in een van de acht creatieve units - net als de inrichting van het winkelpand een realisatie van maatwerkbedrijf Levanto. Het aanbod verandert regelmatig, zodat bezoekers er steeds nieuwe originele cadeaus of producten kunnen ontdekken.

Het ondernemerscollectief van ‘de Nieuwe Natie’ is een bonte verzameling van startende creatieve ondernemers geworden, die elk een meerwaarde betekenen voor het Antwerpse winkellandschap. “We zijn gestart met een individueel begeleidingstraject voor alle ondernemers waarbij we hun businessplan onder de loep hebben genomen en het financiële luik, de communicatieaanpak en de winkelinrichting op punt hebben gesteld. In een latere fase worden er extra opleidingen aangeboden. Daarnaast werken we met de deelnemers een plan uit om samen de Nieuwe Natie op de kaart te zetten, onder meer door de organisatie van verschillende evenementen en via social media. Wie onderneemt in de Nieuwe Natie, staat er niet alleen voor”, aldus coach Karl Magnus van Proef.

Over de Nieuwe Natie

‘De Nieuwe Natie’ is een tijdelijk shoppingproject van stad Antwerpen in samenwerking met Shopping Stadsfeestzaal. 17 ondernemers die een eigen zaak willen beginnen, krijgen de kans hun winkelconcept of producten uit te testen op deze toplocatie in de Antwerpse binnenstad. Ze krijgen hierbij professionele begeleiding en coaching. Tijdens het project wisselen de ondernemers elkaar af, zodat shoppers een gevarieerd aanbod blijven ontdekken.

