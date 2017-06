Derde hondenweide in Aartselaar

Het gemeentebestuur van Aartselaar en Agentschap Natuur en Bos openen zondag de nieuwe hondenloopzone in de Reukens. In de hondenweide kunnen honden zich naar hartelust uitleven.

De Reukens vormt een groot natuurgebied in Aartselaar en trekt veel wandelaars en fietsers aan. Het is er verboden om honden vrij te laten rondlopen. Daarom besliste het gemeentebestuur na overleg met het Agentschap Natuur en Bos om een hondenloopzone aan te leggen. Hier kunnen honden vrij spelen en dollen.

De loopzone ligt naast het Reukenspad. Bezoekers vinden ze aan de toegang bij de Langlaarsteenweg achter de woningen. De loop- en speelweide is volledig omheind en toegankelijk via een inkomsluis. Voor de afbakening van het terrein zorgde Agentschap Natuur en Bos. De weide is een kleine hectare groot.

Net zoals in de andere speelweiden komt er een bord te hangen met enkele regels waaraan hondeneigenaars zich in de hondenloopzone moeten houden. Op die manier is het er voor iedereen leuk vertoeven. Dit is de derde hondenweide in de gemeente Aartselaar. Momenteel konden hondenliefhebbers al terecht in de hondenweide aan het Solhof en de Jan Blockxlaan.

Tijdens de opening kan iedereen proeven van de biobieren van Aartselaars brouwer Paul Warmenbol. Hij brouwt ambachtelijke bieren met zoveel mogelijk ingrediënten van biologische teelt. Intussen is zijn Lizatripel in Aartselaar erkend als streekproduct voor de Antwerpse Zuidrand.