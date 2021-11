De vakbonden bij de politie reageren donderdag woedend na afloop van het sociaal overleg. Daar kregen ze van de vertegenwoordigers van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het deksel op de neus, waarna de honderden actievoerders die zich voor de gebouwen van de federale politie in Brussel hadden verzameld, spontaan koers zetten naar de Wetstraat. 'Ik had het gevoel dat we in ons gezicht werden uitgelachen', aldus Carlo Medo van NSPV. Volgens hem zijn de politievakbonden van plan om maandag onder meer opnieuw te betogen. Sinds maandag voeren de vakbonden dagelijks actie tegen de vastgelopen loonsonderhandelingen, tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling en uit onvrede over een gebrek aan middelen bij de politie. Vandaag/donderdag was er nieuw overleg gepland met onder anderen vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken. Formeel ging dat over de stakingsaanzegging die de vakbonden hebben ingediend voor de lokale politie. Een stakingsaanzegging voor de federale politie is al van kracht. Na zowat een uur was de vergadering al voorbij. 'We hadden gehoopt dat men met een signaal zou komen om de onderhandelingen te kunnen herstarten met een aanvaardbaar voorstel', zegt Joery Dehaes van ACV Politie. Maar dat draaide anders uit: nadat van het in mei beloofde bedrag van 68 miljoen euro voor loonsopslag na het begrotingsconclaaf nog zowat 19 miljoen was overgebleven, is er opnieuw gesnoeid. 'Vandaag bleek dat er nog 0 euro op tafel lag', hekelt Dehaes. 'Ik had het gevoel dat we in ons gezicht werden uitgelachen. Dit heb ik nog nooit eerder gezien', zegt Carlo Medo. 'Dit betekent dat de onderhandelingen volledig in het slop zitten. De achterban wordt zo alleen maar nog meer gedecideerd.' Toen de honderden actievoerders het nieuws te horen kregen, 'was het kot te klein' volgens Dehaes. Ze gingen spontaan naar de Wetstraat om een onderhoud met premier Alexander De Croo (Open Vld) te vragen, nu minister Verlinden in de Verenigde Staten is voor een werkbezoek. Volgens Medo weigerde De Croo om een delegatie te ontvangen. Op het kabinet van de premier is te horen dat De Croo in het parlement was toen twee politiemensen onaangekondigd een gesprek eisten. Zij kregen de boodschap dat Verlinden na haar terugkeer beschikbaar zal zijn voor 'een sereen gesprek'. Zelf zou de minister in een telefoongesprek woensdagavond al aangeboden hebben om zo snel mogelijk samen te zitten met de vakbonden. Ondertussen zijn de politievakbonden van plan om hun acties de komende weken voort te zetten. Morgen/vrijdag zullen er opnieuw stiptheidsacties zijn op de luchthavens en bij bepaalde diensten van de FOD Justitie, zoals het gevangenentransport. Volgens Medo willen de vakbonden maandag ook opnieuw een betoging organiseren in Brussel.Foto Belga