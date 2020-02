Derde storm op rij is een feit

Op de meetpaal Westhinder is zondagochtend 9 beaufort gemeten. We spreken nu officieel van een Belgische storm, zo laat KMI-meteoroloog David Dehenauw weten op Twitter. Het stormweer was aangekondigd. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Ook de vorige twee zondagen was er al een storm.

Ten gevolge van de storm is alvast de carnavalsstoet in Essen afgelast. Over het carnaval in Aartselaar en het ganzenrijden in de polder zitten de veiligheidsdiensten, organisatoren en gemeenten nog samen.

Foto Belga