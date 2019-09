Derde top 10-notering in Vuelta voor Tosh Van der Sande

Beerschot heeft in de vooravond de topper in en tegen Westerlo verloren. De Mannekes begonnen niet slecht aan de partij, maar konden niet scoren. Of toch één keer, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Tien minuten voor de rust kreeg Westerlo een strafschop. Brüls zette die feilloos om. 1-0 was ook de ruststand. Al vrij snel na de pauze maakte de thuisploeg er 2-0 van, een doelpunt van Petrov. De Mannekes probeerden nog wel, maar scoren zat er niet in. 2-0 verlies dus en toch wel een tik in de strijd om de eerste periode. Een verslag van de match ziet u zondagavond in Score.