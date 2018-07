Derde verdachte opgepakt in zaak Michel Cleutjens

Er is een derde man opgepakt voor de vechtpartij waarbij de Antwerpse Michel Cleutjens zwaar gewond raakte en nadien overleed aan z'n verwondingen. De man gaf zichzelf aan bij de politie.

Na de match van de Rode Duivels tegen Brazilië was Michel afgezakt naar een café in de Van Arteveldestraat. Er ontstond ruzie en trek- en duwwerk. Michel kwam met z'n hoofd tegen de toog terecht. Buiten aan het café kreeg het slachtoffer nog een derde slag, waardoor Michel op de grond viel. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed een week later door het trauma aan z'n achterhoofd. De man die de derde slag uitdeelde, is een Antwerpenaar van 24 met een blanco strafregister. De onderzoeksrechter liet hem na verhoor vrij onder voorwaarden. Hij verklaart te hebben uitgehaald omdat het slachtoffer meisjes zou hebben lastig gevallen.