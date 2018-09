Derde wasbar opent in Antwerpen

Het food & wasconcept WASBAR draait op volle toeren en opent op enkele maanden tijd zijn derde vestiging in Antwerpen. De nieuwe vestiging is gelegen op de Graanmarkt, tussen de Meir en de Stadsschouwburg, en gaat vandaag open.

De nieuwe wasbar telt 70 zitplaatsen en heeft een ruim terras. Meteen lanceren ze ook een uitbreiding aan het assortiment van de reeds succesvolle Bagel Burgers.

Bij de opening van de vestiging op de Antwerpse Melkmarkt kondigde Stef Meulemans, CEO van Top Brands, al aan dat WASBAR voor elk moment van de dag iets wilt aanbieden, van ontbijt over lunch en tea time, tot een volwaardig avondmaal. Dat lijkt goed te werken, want naast het aantal zaken breidt ook het aanbod 'bagel burgers' uit. Zo is er vanaf nu een vegan alternatief: De Viva Las Vegan is een veganistisch bagelbroodje gevuld met falafelballetjes, hummus, kerstomaten, rode biet, vegan tzatziki en spinazie. Voor de fans van the ‘royal’ English Breakfast is er de Queen Elisabeth, deze bevat alles wat een echt English Breakfast moet hebben: een omelet, crispy bacon, cheddarkaas, warme kerstomaatjes, lente-uitjes en jonge bladspinazie.

(Bericht en foto : Ambassy)