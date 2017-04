Café Jozef aan het Koningin Astridplein is één van de meest legendarische cafés van't Stad. Het danscafé is al heel lang de place to be voor al wie op zoek is naar een beetje liefde. En dat is mede te danken aan muzikant Danny, die zorgt er al 25 jaar voor de juiste sfeer. En hij heeft zelfs enkele trucjes om de klanten in de juiste stemming te brengen.