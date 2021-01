Dertien verdachten verwezen voor invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag dertien verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen. Ze zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die duizenden kilo's cocaïne had ingevoerd via de Antwerpse haven. Topvangst was een partij van 4,2 ton.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen had in april vorig jaar een trekker-oplegger naar een loods in de Haïfastraat gevolgd. Die vervoerde een koelcontainer met inktvis die eigenlijk door de scanner van de douane had moeten passeren. Later zou blijken dat er cocaïne in verstopt zat. Het was de bedoeling van de verdachten om eenmaal in de loods de koelcontainer te vervangen door eenzelfde exemplaar die ook geladen was met inktvis. Daarop zou dan het nummer van de andere container worden gekleefd en die zou dan door de scanstraat van de douane worden gestuurd. Maar nog voor de containers gewisseld konden worden, viel de politie er binnen. In de loods en bij latere huiszoekingen werd niet alleen 4,2 ton cocaïne gevonden, maar ook drie machinegeweren, vier handvuurwapens en verschillende telefoontoestellen om versleutelde gesprekken mee te voeren (pgp-toestellen).

Er werden veertien Nederlanders - het merendeel van Surinaamse afkomst - gearresteerd. Een deel van de 4,2 ton cocaïne was vermoedelijk afkomstig uit de container met inktvis. Er werden echter nog andere containers aangetroffen die mogelijk al gebruikt waren voor eerdere containerwissels. De speurders troffen ook nog andere stickers met containernummers aan. Wellicht was het dus niet de eerste keer dat de loods voor drugsactiviteiten gebruikt werd.